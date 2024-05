Clube é punido por confusão no estádio em jogo contra o Bahia | A TARDE

A Sociedade Desportiva Juazeirense foi punida nesta terça-feira, 14, pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia (TJDF-BA) pela confusão no jogo contra o Bahia, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. Na ocasião, torcedores invadiram o gramado após o apito final e causaram tumulto com seguranças do Tricolor e equipe de arbitragem.

De acordo com a decisão do órgão, a Juazeirense terá portões fechados no próximo jogo como mandante. A condenação, no entanto, vale apenas para competições organizadas pela Federação Bahiana de Futebol (FBF). Isso significa que a punição só será cumprida em 2025, no Campeonato Baiano. Além de não poder contar com a presença do torcedor, o Cancão de Fogo também deverá pagar uma multa em dinheiro.

O julgamento desta terça foi o primeiro realizado pelo TJD-BA no formato presencial após a pandemia do coronavírus. A sessão contou também com testemunhas direto de Juazeiro, que participaram por meio de videoconferência.

Esse foi o primeiro julgamento presencial após a pandameia

Pela Série D do Campeonato Brasileiro, a Juazeirense entra em campo às 16h de sábado, 18, pela 4ª rodada. O Cancão de Fogo receberá o CSE-AL no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

