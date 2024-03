Torcida invade gramado do Adautão e troca socos com segurança do Bahia | A TARDE

Após o apito final de Juazeirense e Bahia, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano, torcedores invadiram o gramado do Estádio Adauto Moraes. A maioria queria registrar o encontro com o craque Everton Ribeiro, entre outros atletas do Bahia. A ação, no entanto, terminou gerando cenas lamentáveis.

Depois que os jogadores do Bahia deixaram o gramado, houve uma confusão entre alguns torcedores e seguranças do Tricolor, inclusive com trocas de socos e agressões. O motivo da briga generalizada ainda é desconhecido.

Testemunhas que estavam no estádio contaram ao Portal A TARDE que alguns torcedores invadiram o gramado para cobrar o árbitro da partida sobre um possível pênalti não marcado para a Juazeirense e na sequência aconteceu a situação com os seguranças do Bahia.

"Até eu estou envergonhado, lamentável. Fazer uma festa bonita dessa, com mais de cinco mil pessoas no estádio e 'nego' faz uma cagada dessa, desnecessária. Eu sou um cara da paz, não gosto dessas coisas não", disse um torcedor da Juazeirense, sem se identificar.

Em campo, o Bahia venceu a Juazeirense de virada, por 2 a 1, e reassumiu o topo da tabela do estadual. Mauro abriu o placar para o Cancão de Fogo, mas David Duarte e Ademir viraram para o Esquadrão.

Procurado pela reportagem, o Bahia preferiu não se pronunciar oficialmente sobre o assunto.



Confira o momento da confusão:





Canal do Puco