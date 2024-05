Uma das maiores forças do interior, Juazeirense vive má fase | A TARDE

Após três rodadas, a Juazeirense ainda não venceu na Série D do Campeonato Brasileiro. No último sábado, 11, o Cancão de Fogo foi superado por 2 a 1 pelo Jacuipense, em confronto baiano no Grupo 4 da competição nacional. A má fase da equipe, no entanto, não é de agora.

Nos últimos dez jogos da temporada, a Juazeirense perdeu oito, empatou uma e venceu apenas uma, contra o River-PI, no mês de março. São quase dois meses sem vencer. Nesse período, o clube foi eliminado da Copa do Nordeste na fase de grupos e, de maneira trágica, deixou escapar a vaga na semifinal do Campeonato Baiano.

"De maneira geral, eu tenho falado par ao grupo que nós temos que nos cobrar. O grupo tem poucas vitórias fora de casa e eu esclareci para os atletas que nós precisamos nos cobrar um pouco mais, senão fica muito cômodo para nós. Então, tem que ter cobrança entre nós. Nós estamos muito incomodados porque, às vezes, a gente faz bons jogos, mas a vitória não vem. Mas o certo é a gente batalhar para isso, para que conserte esse aspecto", disse o técnico Evandro Guimarães.

Na última rodada da primeira fase do estadual, a Juazeirense poderia garantir a classificação mesmo perdendo para o Bahia de Feira, que naquele momento era o lanterna da competição. A equipe, no entanto, foi goleada por 5 a 1 e foi ultrapassada no saldo de gols pelo Jequié, que disputou a semifinal.

Mesmo ficando com uma vaga na Série D de 2025, a expectativa era de que a Juazeirense pudesse fazer frente à dupla Ba-Vi na fase final. Agora, o Cancão de Fogo precisa virar a chave para reencontrar o caminho das vitórias. O próximo adversário é o CSE-AL, no Estádio Adauto Moraes, pela 4ª rodada da Série D. O duelo está marcado para as 16h de sábado, 18.

