Aos 35 anos, Everton Ribeiro vira pilar de sistema defensivo do Bahia | A TARDE

Com três triunfos seguidos e duas rodadas seguidas na vice-liderança do Brasileirão, o Bahia conseguiu ajustar seu sistema defensivo, que vinha sendo um dos principais problemas da equipe. Um dos fatores que contribuíram para essa melhora no desempenho da zaga foi a titularidade de Gabriel Xavier, que entrou no time e tem se destacado como um dos melhores zagueiros da competição.

Além de Gabriel Xavier, outro destaque é o meia Everton Ribeiro. Contratado para ser a liderança técnica do Bahia, o camisa 10 tem sido eficiente, também, na marcação. O técnico Rogério Ceni, inclusive, usou seu capitão como exemplo para que os outros jogadores se dediquem para ajudar na parte defensiva.

“Se o Everton entrega tudo que pode na marcação, todos têm que entregar. É a liderança pelo exemplo. É difícil encontrar um oito, que é a função que o Everton joga e gosta de jogar, da qualidade técnica dele. O time tem que comprar a ideia que a parte defensiva é essencial. Se pararmos na parte defensiva, não vamos conseguir brilhar. Se tivermos coesão defensiva, é onde a gente tem chance de conseguir boas posições no campeonato”, pontuou o treinador tricolor.

A entrega defensiva de Everton Ribeiro é tão grande que, entre todos os jogadores do Campeonato Brasileiro, ele é o que mais tem desarmes certos. Em seis jogos foram 11 desarmes, todos eles executados de maneira correta, um aproveitamento de 100%. Os números são do footstats.

Jogadores com mais desarmes no Brasileirão:

1- Everton Ribeiro: 11 desarmes certos e nenhum errado em seis jogos

2- Lucas Piton: 11 desarmes certos e 3 errados em seis jogos

3- Otávio: 11 desarmes certos e 5 errados em cinco jogos

No próximo fim de semana, o Bahia tem mais uma prova de fogo para seu sistema defensivo. O Tricolor vai até a Arena MRV, em Belo Horizonte, encarar o Atlético-MG, um dos três times que ainda estão invictos no Brasileirão. O duelo é válido pela 7ª rodada e está marcado para as 16h de domingo, 19.

