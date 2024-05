Referência técnica, Everton Ribeiro lidera fundamentos defensivos | A TARDE

Principal contratação do Bahia para a temporada 2024, Everton Ribeiro assumiu a camisa 10 e a braçadeira de capitão da equipe comandada por Rogério Ceni para ser a referência técnica da equipe. Mas desde que estreou com a camisa tricolor, além de gols e assistências, o meia vem se destacando em outros quesitos.

Aos 35 anos, Everton Ribeiro tem quatro gols e quatro assistências na temporada. No Brasileirão ele ainda não balançou as redes, mas está entre os líderes de duas estatísticas consideradas defensivas no elenco tricolor. Nos cinco jogos em que atuou, o camisa 10 é o jogador que tem mais desarmes (8) e é o segundo atleta que mais intercepta passes (4), atrás apenas de Luciano Juba (5). Os números são do footstats.

Jogadores do Bahia com mais desarmes no Brasileirão:

1- Everton Ribeiro: 8

2- Jean Luca: 7

3- Luciano Juba: 6

Jogadores do Bahia com mais interceptações no Brasileirão:

1- Luciano Juba: 5

2- Everton Ribeiro: 4

3- Thaciano: 3

Ainda no início da temporada, na reta final do Campeonato Baiano, Everton explicou um pouco de sua função no meio de campo do Bahia e garantiu que se sente bem como terceiro homem de meio de campo.

“Acredito que é o mesmo posicionamento que jogo desde 2022, com Dorival já jogava assim, como terceiro homem de meio-campo, chegando ao ataque e fazendo essa transição da bola da defesa para o ataque. Me sinto bem, lógico que ainda é um começo de temporada, tenho que ir melhorando com meus companheiros, mas me sinto preparado”, disse o meia em entrevista coletiva.

Everton Ribeiro em campo pelo Bahia | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Além de se destacar no Brasileirão com desarmes e interceptações, Everton Ribeiro é um dos líderes na estatística de faltas cometidas entre os jogadores do Bahia. Este número reforça o papel defensivo do jogador, que quando não consegue desarmar ou interceptar o passe, faz a falta para que o adversário não prossiga com o ataque.

Jogadores do Bahia com mais faltas cometidas no Brasileirão:

1- Everton Ribeiro, Gabriel Xavier e Thaciano: 7

2- Santiago Arias e Everaldo: 5

3- Jean Lucas e Victor Cuesta: 4

Seja como armador ou como destruidor de jogadas, a presença de Everton Ribeiro no meio de campo do Bahia é essencial para que o time siga conquistando bons resultados no Brasileirão. O clube ocupa atualmente a segunda posição na tabela, com 10 pontos, atrás do Athletico-PR apenas no critério de desempate. Neste domingo, 12, às 18h30, o Tricolor recebe o Red Bull Bragantino na Arena Fonte Nova, em jogo da 6ª rodada.

