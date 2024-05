Na busca por liderança, Bahia abre vendas para receber o Bragantino | A TARDE

Em busca da liderança do Campeonato Brasileiro, o Bahia enfrenta o Bragantino neste domingo, 12, pela 6ª rodada. A partida será na Arena Fonte Nova, às 18h30. Assim, esperando lotação máxima, o clube já abriu as vendas dos ingressos.

Nesta terça-feira, 7, como de costume, as vendas foram exclusivas para sócios, que puderam garantir o ingresso pela internet, com 50% de desconto, ou pelos pontos de venda externos, com promoção de 30%. Já nesta quarta-feira, 8, as vendas são exclusivas para sócios Esquadrão da Sorte.

O Bahia vai manter o valor promocional do setor Sudeste Inferior, que será vendido a R$ 20 (meia entrada) e R$ 40 (inteira). Todos os pontos de venda passaram a aceitar pagamento por meio de Pix. A Fonte Nova é a única que aceitará pagamentos em dinheiro.

Confira a programação completa:

TERÇA-FEIRA, 7 – Exclusivo para sócios

Internet – a partir das 10h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 10h às 22h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 10h às 22h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 10h às 22h

QUARTA-FEIRA, 8 – Esquadrão da Sorte

Internet – a partir das 10h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 09h às 22h

QUINTA E SEXTA-FEIRA, 9 E 10

Internet – a partir de 10h para o público geral

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 09h às 22h

Bilheteria Sul (Arena Fonte Nova): 10h às 16h

SÁBADO, 11

Internet – 24hrs

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 09h às 22h

Bilheteria Sul (Arena Fonte Nova): 10h às 16h

DOMINGO, 12 – dia do jogo

Internet – até 18h30

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 13h às 16h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 13h às 16h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 13h às 16h

Arena Fonte Nova:

Bilheteria Sul – 10h até 19:45h

Bilheteria Norte – 15:45h até 19:45h

Bilheteria Leste (ingressos do time visitante) – 15:45h até 19:45h

