Dupla do Bahia compõe seleção da 5ª rodada do Brasileirão; veja | A TARDE

Após vencer o Botafogo por 2x1, no Rio de Janeiro, o Bahia contou com dois representantes na seleção da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desta vez, o lateral Santiago Arias e o treinador Rogério Ceni foram os destaques do Esquadrão, que após o resultado, divide a liderança da competição com o Athletico-PR, ambos com 10 pontos.

A escolha dos 11 melhores jogadores foi feita pela ESPN, que também premia os melhores do campeonato ao fim da 38ª rodada, o "Bola de Prata". Segundo a emissora, o melhor goleiro foi João Ricardo, do Fortaleza, e o melhor centroavante foi Luciano, do São Paulo, que marcou dois gols no Vitória.

Veja lista completa:

João Ricardo (Fortaleza); Santiago Arias (Bahia), Kaique Rocha (Athletico-PR), Pedro Henrique (RB Bragantino), Esquivel (Athletico-PR); Erick (Athletico-PR), De La Cruz (Flamengo), Igor Gomes (Atlético-MG); Eduardo Vargas (Atlético-MG), Luciano (São Paulo) e Luis Guilherme (Palmeiras). Técnico: Rogério Ceni (Bahia).

Seleção da 5ª rodada | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Reconhecido, Arias tem sido peça fundamental do Bahia na temporada, colaborando com 1 gol, duas assistências e 16 passes decisivos. Além disso, o lateral tem uma alta porcentagem de acerto nos passes, com 86% de aproveitamento, em conjunto com 79 bolas recuperadas.

Já Rogério Ceni, criticado pelos torcedores no início da temporada, agora vive em harmonia com os tricolores, já que foi responsável por substituições que garantiram quatro pontos no campeonato. Contra o Vitória, na 3ª rodada, o treinador colocou Biel e Everaldo no segundo tempo, quando a equipe estava perdendo por 2x0. Entretanto, com as mudanças, o Esquadrão conseguiu empatar e garantir um ponto fora de casa.

Neste domingo, por sua vez, Ceni vencia o Botafogo no Rio de Janeiro, mas sofreu com o empate no segundo tempo e não demorou para colocar Rafael Ratão, que foi responsável por garantir os três pontos após assistência de Carlos de Peña, que também tinha entrado na etapa final.

O próximo duelo do Bahia será neste domingo, 12, contra o Bragantino, atual 5º colocado. A partida, válida pela 6ª rodada, será na Arena Fonte Nova, com previsão de início para às 18h30.

