Flamengo perde para o Palestino e se complica no Grupo E | A TARDE

O Flamengo foi surpreendido pelo chileno Palestino nesta terça-feira, 7, e perdeu por 1 a 0 pela quarta rodada do grupo E da Copa Libertadores-2024, deixando o time brasileiro na terceira posição da chave. Os donos da casa conquistaram a vitória graças a um belo chute de primeira do meia Fernando Cornejo aos 17 do segundo tempo .

Com este resultado, o Palestino alcançou a segunda colocação do grupo E com seis pontos, abaixo do boliviano Bolívar, que tem nove. O Flamengo vem logo atrás com quatro e o colombiano Millonarios é o lanterna com apenas um.

O Palestino visita o Millonarios na próxima terça-feira, 14, na Colômbia, enquanto o Flamengo recebe o líder Bolívar, no Maracanã, no dia seguinte.

