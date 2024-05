Atlético-MG vence Rosario Central e se classifica na Libertadores | A TARDE

O Atlético-MG se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores ao derrotar o Rosario Central por 1 a 0, em jogo da 4ª rodada do Grupo G, na noite desta terça-feira 7, no estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina.

Paulinho marcou o gol da vitória do time brasileiro aos 41 minutos do segundo tempo. A partida foi disputada com portões fechados em decorrência de uma sanção imposta pela Conmebol ao clube argentino, após os incidentes que sua torcida protagonizou contra o Peñarol na primeira rodada, em que chegou a lançar uma cerca de metal nos torcedores do clube uruguaio.

Com o resultado, e faltando duas rodadas para o final, a equipe de Belo Horizonte, comandada pelo argentino Gabriel Milito, garantiu a vaga nas oitavas, já que continua líder do Grupo G com 12 pontos, seguido pelo Peñarol (6), Rosario Central (4) e o venezuelano Caracas (1), e não pode mais ser alcançado.

Na quinta rodada, o Galo visita o Peñarol, em Montevidéu, na terça-feira, dia 14. Já o Rosario Central recebe o Caracas na quinta-feira, dia 16.

