Atacante amador convocado, tem média melhor que Messi e CR7 | A TARDE

O atacante Walter Domínguez, que joga no nível amador do futebol uruguaio, ganhou destaque em todo o mundo no último fim de semana após confirmar que será convocado para defender a seleção do Uruguai no amistoso contra a Costa Rica, no próximo dia 31 de maio.

Domínguez é uma grande estrela no futebol amador do país e tem uma média impressionante. Pelo Fray Bentos, foram seis gols em seis jogos. Pela seleção de Soriano Capital foram 13 em 14 partidas. Atualmente, ele atua pelo Juventud de Soriano, e já tem 38 gols em 19 jogos. Ao todo, são 57 gols nos últimos 39 duelos, uma média de quase 1,5.

A média de gols do novo atacante da seleção uruguaia é tão espetacular que nenhuma das estrelas mundiais do futebol conseguem, sequer, chegar perto de Domínguez. Haaland, Mbappé, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi tem médias excelentes por seus clubes, mas inferior a do uruguaio. Veja o comparativo:

- Haaland, pelo Manchester City: 36 gols em 41 jogos (média de 0,87)

- Mbappé, pelo PSG: 43 gols em 46 jogos (média de 0,93)

- Cristiano Ronaldo, pelo Al-Nassr: 47 gols em 46 jogos (média de 1,02)

- Lionel Messi, pelo Inter Miami: 12 gols em 11 jogos (média de 1,09)

- Walter Domínguez, pelo Juventud de Soriano: 57 gols em 39 jogos (média de 1,46)

Em abril, Domínguez chegou a conquistar a Copa de Seleções da Organização de Futebol do Interior (OFI) com o Juventud de Soriano. Na final, vencida por seu time por 3 a 0, Domínguez marcou um gol e deu duas assistências, após perder o jogo de ida por 2 a 1.

Contra a Costa Rica, em amistoso preparatório para a Copa América, Domínguez pode ter a chance de estrear com a camisa da seleção uruguaia e, quem sabe, começar a contabilizar gols no futebol profissional. A partida está marcada para as 23h do dia 31 de maio.

