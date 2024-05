Atacante do futebol amador será convocado para a seleção principal | A TARDE

O técnico argentino Marcelo Bielsa não é conhecido como “El Loco” sem motivo. A mais nova “loucura” do treinador da seleção uruguaia é a convocação do atacante Walter Domínguez, de 24 anos, que joga no futebol amador do país.

Mas a escolha não foi aleatória. Para ser visto pelo treinador de sua seleção, Walter marcou, nada mais, nada menos, que 57 gols nos últimos 39 jogos pelo Juventud de Soriano, na Liga OFI (Organização de Futebol do Interior). Alcançou a impressionante média de 1,5 gols por partida.

Em entrevista a uma rádio local, o jogador confirmou que foi contatado pela comissão técnica da seleção uruguaia. "Me contataram sim, estou muito feliz. Não esperava, foi uma surpresa. Nem sabia que tinha tantos gols, só procuro dar 100% de mim em todos os jogos", afirmou Domínguez.

A convocação de Walter é para o amistoso contra a Costa Rica, marcado para o dia 31 de maio. O duelo serve de preparação para a Copa América dos Estados Unidos, em junho deste ano.

