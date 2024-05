Partida de time baiano registra renda menor que público | A TARDE

A grande maioria dos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro são realizados com estádios vazios, com pouca presença de público. Mas no último sábado, 4, a partida entre Retrô-PE e Juazeirense chamou a atenção por registrar uma renda menor que o público total.

Na súmula da partida, foi registrada a presença de 961 pessoas na Arena Pernambuco, para uma arrecadação de apenas R$ 590. Isso aconteceu porque desse público, apenas 43 compraram ingressos. Os outros 918 tiveram acesso gratuito por cortesia do Retrô-PE.

Caso todos os ingressos fossem contabilizados é como se cada um custasse R$ 0,62. Dos 43 bilhetes comercializados, 16 custaram R$ 20 (inteira) e 27 custaram R$ 10 (meia-entrada). No fim, o clube pernambucano saiu com um prejuízo de R$ 18.812,97, referente às despesas operacionais do jogo.

Dentro de campo, o Retrô-PE conseguiu a vitória por 1 a 0 com gol no fim e subiu para a 3ª colocação no Grupo 4 da Série D. A Juazeirense ainda não venceu na competição e ocupa o 6º lugar. No sábado, às 15h, o Cancão de Fogo visita o Jacuipense no Estádio de Pituaçu, em duelo baiano na quarta divisão.

