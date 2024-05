Ex-atacante da Seleção Brasileira é preso momentos antes de jogo | A TARDE

O ex-atacante da Seleção Brasileira, Jô, foi preso na noite desta segunda-feira, 6, em Campinas, interior de São Paulo. O jogador de 37 anos estava escalado como titular do Amazonas na partida contra a Ponte Preta, mas foi detido por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Jô foi conduzido ao 10º Distrito Policial de Campinas e terminou sendo substituído por William Barbio. Ponte Preta e Amazonas se enfrentaram pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e a equipe paulista venceu por 3 a 0.

Leia mais: Atacante do futebol amador será convocado para a seleção principal

O Amazonas, por meio do presidente Weslley Couto, comentou o caso: “O Amazonas está dando toda assistência necessária para o atleta. Estamos aguardando as informações do nosso Departamento Jurídico para poder esclarecer para vocês jornalistas e nossos torcedores“, afirmou, em nota à imprensa.

O atacante estava aposentado e foi contratado pelo Amazonas em 5 de janeiro deste ano, visando justamente à disputa da Segunda Divisão. O jogador de 37 anos soma 15 jogos e quatro gols com a camisa do Amazonas.

Publicações relacionadas