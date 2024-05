Corinthians conta com boa atuação de goleiro e vence Nacional-PAR | A TARDE

O Corinthians precisava da vitória para se manter vivo na Copa Sul-Americana e conseguiu. Na noite desta terça-feira, 7, o Timão foi até Assunção, no Paraguai, e venceu o Nacional-PAR por 2 a 0 com gols de Yuri Alberto e Matheuzinho. O jogo válido pela 4ª rodada do Grupo F foi realizado no Estádio Defensores del Chaco.

Leia mais: Atacante Jô é liberado da prisão após pagamento de pensão alimentícia

Leia mais: Atlético-MG vence Rosario Central e se classifica na Libertadores

Com o resultado, o Corinthians chegou a sete pontos, e assumiu a segunda colocação do grupo. O líder é o Racing-URU, com um ponto a mais. Próximo adversário do Timão, o Argentinos Juniors é o 3º, com seis.

Nas duas últimas rodadas, o Corinthians jogará diante da sua torcida na Neo Química Arena. No dia 14 de maio, às 21h30, o Alvinegro recebe o Argentinos Juniors. A última rodada está marcada para o dia 28 de maio, às 19h, contra o Racing-URU.

Publicações relacionadas