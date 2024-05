Atacante Jô é liberado da prisão após pagamento de pensão alimentícia | A TARDE

Detido na noite desta segunda-feira, 6, momentos antes de jogo da Série B, o atacante Jô deixou a prisão ao conseguir um alvará judicial. A Justiça afirmou que a autora do processo, que não teve o nome revelado, confirmou o pagamento da pensão alimentícia que estava em débito.

A sentença da prisão, emitida pelo Tribunal de Justiça da Bahia, já havia previsto a soltura em caso de pagamento. Segundo a advogada Rafaela Mendonça de Souza Araújo, que representa Jô no caso, "havia divergências nos valores, mas que foram solucionadas.”

Leia mais: Saiba o que a mãe do filho de Jô disse após jogador ser preso

Aos 37 anos, Jô defende atualmente o Amazonas. O diretor de futebol do clube, Igor Oliveira, aguardou a liberação do jogador para acompanhá-lo de volta a Manaus. Ao todo, o atacante possui oito filhos, sendo seis deles fora do casamento.

Publicações relacionadas