Saiba o que a mãe do filho de Jô disse após jogador ser preso | A TARDE

A mãe de um dos filhos do atacante Jô se pronunciou após as notícias de que ele havia sido preso, momentos antes de uma partida do Amazonas por conta, por não pagamento de pensão alimentícia. O atleta e a influenciadora Maiara Quiderolly são pais de João Gabriel, de 1 ano e 4 meses.

"Um dia da caça, outro do caçador", comentou Maiara em um perfil do Instagram. A influenciadora, porém, não afirmou se a dívida se deve a pensão de seu filho. Jô tem oito filhos, dois com a atual mulher, Claudia Silva, e seis fora do casamento.

No início do ano, a influenciadora desabafou sobre a ausência do atleta na vida de João Gabriel, que completou 1 ano no início de fevereiro. Na ocasião, ela respondeu à pergunta de um seguidor sobre a maior dificuldade de ser mãe solo.

"Acho que a maior dificuldade ainda está por vir, que é quando começar a me perguntar as coisas. Por enquanto, nenhuma! Melhor assim do que um péssimo exemplo de pai ao lado. Quantas crianças sofrem mais com a pouca ausência do que com o nada! O João tem a certeza que não tem o pai presente, algumas ficam na esperança se vai chegar, se vai ligar, enfim...", desabafou a influenciadora.

O ex-atacante do Corinthians realizou no fim do ano passado um teste de DNA para comprovar a paternidade. O resultado deu positivo, mas Maiara contou que a guerra na justiça contra o jogador ainda continua. No início do ano, o menino completou 1 ano e teve festa sem a presença do pai.



