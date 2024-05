Líder de assistências na Série A, meia do Bahia pode superar 2023 | A TARDE

Em grande fase na temporada, o Bahia é o 2º colocado do Campeonato Brasileiro da Série A, somando 13 pontos em seis jogos disputados. Para os resultados, o Esquadrão conta com um certo jogador em específico, que lidera as estatísticas de grandes chances criadas do Brasileirão: Cauly.

Nesta temporada, o meia pode superar os números de 2023, quando teve a melhor temporada da sua carreira. No recorte, o camisa 8 disputou 47 jogos, colaborando com 10 gols e nove assistências.

Entretanto, desejando traçar voos mais altos, Cauly, com 24 jogos, já soma cinco gols e cinco assistências, sendo duas delas na primeira divisão, dividindo a liderança do critério com outros 15 atletas. Em grandes chances criadas, o camisa 8 também está fazendo bonito, com três ao todo, assim como Nicolás De La Cruz e Rodrigo Garro.

Cauly em partida diante do Bragantino | Foto: Tiago Caldas /EC Bahia

Desta maneira, liderando o setor criativo do clube, o treinador Rogério Ceni já havia revelado que o esquema de jogo do Bahia é montado para que Cauly tenha mais liberdade com a bola e possa criar oportunidades de gol a partir de uma jogada diferente.

"Quando eu construí esse sistema de jogo, que foi pensando muito no Cauly, eu sempre espero a grande jogada dele no posicionamento que eu deixo ele, mais centralizado", disse Ceni, após triunfo contra o Criciúma, na Copa do Brasil.

Para aumentar as chances de bater a própria marca, o Bahia entra em campo contra o Atlético-MG neste domingo, 19, às 16h, na Arena MRV, pela 7ª rodada. Nesta partida, em caso de combinações de resultados, o Esquadrão pode alcançar a liderança do Brasileirão.

