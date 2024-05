Torcedor-símbolo surpreende Bruno Reis e dá presente inusitado | A TARDE

Uma situação curiosa chamou a atenção dos presentes no evento em que a prefeitura de Salvador inaugurou mais uma obra de encosta na Rua Carlos Marighella, em Colinas de Pituaçu. Completamente uniformizado com as cores do Bahia, o pré-candidato a vereador Binha de São Caetano (PP) presenteou o prefeito Bruno Reis (União Brasil) com um copo do Vitória.

Torcedor-símbolo do Bahia e figurinha carimbada nos jogos do Esquadrão de Aço em todo o país, Binha arrancou risos dos presentes no momento, quando tirou o copo rubro-negro da mochila para entregá-lo ao prefeito.

“Quem está feliz é nosso amigo Binha, porque o Bahia está bem no Brasileiro”, brincou o prefeito, que é torcedor do Vitória e defendeu a permanência do treinador Léo Condé no comando da equipe rubro-negra no evento desta manhã. Horas depois, entretanto, o técnico foi demitido do Leão.

Binha tem sido figurinha carimbada nos eventos oficiais da prefeitura. Apesar de ser simpático ao PT e já ter declarado algumas vezes ser eleitor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o torcedor-símbolo tricolor encontrou espaço no PP para se candidatar à Câmara Municipal de Salvador e terminou se filiando.

No evento desta manhã, o torcedor-símbolo chegou a ser anunciado no microfone pelo prefeito Bruno Reis como “Binha do Bahia”, nome que deve ser utilizado durante a campanha eleitoral.

