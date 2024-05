Com 13 jogos a menos, Bahia iguala triunfos do primeiro turno de 2023 | A TARDE

Vivendo um bom momento na temporada, o Bahia já faz o melhor início de Campeonato Brasileiro da Série A da sua história, com 13 pontos somados e presente na 2ª colocação da tabela. O cenário atual é muito diferente da edição passada, quando finalizou o ano na 16ª posição.

Com 6 jogos disputados, o Tricolor do Aço já garantiu quatro triunfos, assim como o Athletico-PR, que está na liderança. O desempenho iguala a campanha do primeiro turno de 2023, quando conquistaram os quatro triunfos em 19 jogos.

Desta maneira, vencer Fluminense, Grêmio, Botafogo e Bragantino aumentam as expectativas dos torcedores do Esquadrão, que buscam, mais do que nunca, o tricampeonato Brasileiro.

No primeiro turno de 2023, o Bahia só venceu quatro equipes: Vasco, na 3ª rodada, Coritiba, na 4ª rodada, Palmeiras, na 11ª rodada, e América-MG, na 18ª rodada. No total, somou 18 pontos, atrelado aos seis empates.

Rogério Ceni e Renato Paiva | Foto: Tiago Caldas /EC Bahia e Felipe Oliveira | EC Bahia

Na ocasião, o clube estava sob comando do treinador Renato Paiva, tendo um aproveitamento, nas 19 primeiras rodadas, de 31,57%. No atual momento, por sua vez, Rogério Ceni está entregando o rendimento de 72,22% e só sofreu uma derrota, na 1ª rodada, para o Internacional.

Ao fim do campeonato passado, o Esquadrão conseguiu se livrar da zona de rebaixamento e garantiu a permanência na Série A. Para este feito, o clube contratou o atual treinador, que somou sete vitórias em 16 confrontos na reta final.

Neste último domingo, 12, o Esquadrão conseguiu vencer o Bragantino, em uma Arena Fonte Nova com mais de 36 mil torcedores. Na ocasião, o triunfo foi por 1x0, com gol do meia Thaciano. A próxima oportunidade de ampliar o rendimento será no próximo domingo, 19, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, às 16h.

