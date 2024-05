"Projeto é muito grande", diz meia sobre busca pelo tri brasileiro | A TARDE

Na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro de 2024, o Bahia tem expectativa de bons resultados para a atual temporada. Após vencer o Bragantino por 1x0, neste domingo, 12, os jogadores do Esquadrão, durante passagem na zona mista, avaliaram o duelo e destacaram o projeto do clube.

Questionado sobre resultados que o tricolor pode traçar neste ano, o meia Cauly exaltou o grupo e afirmou que, quem ainda não acreditava no Bahia, agora pode ver onde os jogadores querem chegar.

“A gente sabe que o projeto é muito grande. Eu acho que quem não acreditava ainda, agora tá vendo que estamos trazendo bons resultados e sempre pensando no clube, de levantar e voltar a ser campeão. Eu tenho certeza que um dia vai chegar esse momento e a gente tá dando o melhor para aproximar esse objetivo”, garantiu o camisa 8.

Ainda sobre as mudanças em relação à temporada passada, o craque destacou a importância de saber sofrer e conseguir os triunfos mesmo com o placar mínimo, o que aconteceu contra o Bragantino.

“É muito importante. Na temporada passada tivemos muitas atuações boas e não conseguimos manter o resultado, sofríamos gols no final e esse ano está sendo diferente, estamos mantendo o grupo mais estável. Estamos sabendo sofrer sem bola, porque somos uma equipe de muita posse e, quando não a temos, estamos sabendo defender. Eu acho que a equipe está toda de parabéns”, exaltou Cauly.

Além do meia, o zagueiro Gabriel Xavier também opinou o resultado e o seu momento vestindo a camisa do Bahia, com apenas um gol sofrido nos últimos quatro jogos. Além disso, destacou a colaboração do treinador Rogério Ceni, que vem extraindo "o melhor de cada um".

‘É incrível! Não só a minha performance mas a performance do Bahia. O professor tem conseguido extrair o melhor de cada um, nos dando confiança, nos fazendo jogar e conseguimos ver que cada partida é uma mais difícil que a outra. Então, eu estou muito feliz por ter conseguido vencer a maioria dos duelos, tanto aéreos, quanto por baixo e ter resultado em uma excelente partida. Agora é seguir trabalhando firme para que a gente consiga levar o Bahia onde ele merece, que é a na parte de cima da tabela”, projetou o zagueiro.

Em continuidade, o zagueiro foi questionado sobre a sua parceria com o lateral Santiago Arias e o bom momento que vive o setor defensivo do clube. O atleta fez questão de exaltar o colombiano e garantir o comprometimento de todos os companheiros.

“Eu acho que está dando certo e eu espero que continue. Eu venho começando mais as partidas e ele sempre me orienta, me dá dicas e isso me ajuda muito. É essa parceria que vai fazer o Bahia sofrer cada vez menos gols. (...) Fazemos análises individuais das nossas falhas e também das qualidades dos adversários. Estamos conseguindo fazer uma boa dupla, mas além disso a equipe toda tem ajudado, todo mundo tá comprometido", finalizou o camisa 3.

Na agenda, o próximo compromisso do Bahia está marcado para domingo, 19, contra o Atlético-MG. O duelo está marcado para às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida, no entanto, pode ser adiada, caso a CBF paralise a competição por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul.

