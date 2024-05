Rogério Ceni elogia adversário e vê Bahia "jogando no máximo" | A TARDE

Diante de mais de 36 mil torcedores na Arena Fonte Nova, o Bahia derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite deste domingo, 12, em jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão. O aniversariante Thaciano marcou o único gol da partida.

Em entrevista coletiva após a partida, Rogério Ceni disse que o Red Bull Bragantino, ao lado do Botafogo, foi o adversário mais difícil até o momento. Em sua análise da partida, ele detalhou como a equipe paulista joga e afirmou que seu time está desempenhando no limite dentro de uma partida.

“Nós não tivemos a bola nos primeiros 10, 15 minutos, não conseguimos controlar o jogo, não conseguimos trocar passes e ficou um jogo chato para gente. Acho que depois de 15 minutos do primeiro tempo, nós começamos a transitar um pouco, manter um pouco mais a posse, trocar passes e começamos a acertar e encaixar as escapadas de Jean Lucas, as escapadas de Everaldo, de Thaciano e o jogo ficou mais equilibrado. Nós já sabíamos, mais ou menos, como eles gostam de pressionar, especialmente nos primeiros minutos, não haveria muito espaço para jogar. Tivemos umas boas saídas de jogo, construímos desde o goleiro em bolas longas, com combinações de passes que nós treinamos para tentar atacar o espaço e conseguir as oportunidades”, avaliou Ceni.

“Eu juro que não sei qual é o nível que as pessoas esperam. Nós estamos jogando no máximo. Eu tento até exibição de gala, mas acho que a vantagem é que o Bahia compete com as equipes. Eu acho o futebol brasileiro muito equilibrado, mas foi bem consistente o jogo que nós fizemos hoje.Está todo mundo esgotado, todo mundo entregou o máximo que podia. Eu não consigo ver de onde tirar mais dentro de um jogo”, complementou.

O bom desempenho do Bahia em campo, garantiu a segunda colocação na tabela do Brasileirão pela segunda rodada consecutiva. Para Rogério Ceni, a pré-temporada e o tempo entre uma partida e outra são fatores cruciais.

“É possível você dar o descanso, recuperação, fazer no mínimo quatro bons treinamentos antes do jogo. Nós não tivemos suspensões por cartão, nem expulsões. Eu acho que muito em função dos primeiros meses do ano, a gente não teve lesão pelo fato de poder dosar um pouco mais os jogadores, arriscar dosar um pouco mais os jogadores, e é um time que encaixou, claro que existem diferentes modos de jogar, e sempre estão sendo usados 15 jogadores em todos os jogos, 5 entram e dão a sua colaboração”, analisou o treinador.

“Todo mundo está bem, eu acho que entra bem ligado com o esquema de jogo, bem conectado com o sistema de jogo. Alguns sofrem um pouquinho mais para encaixar, principalmente na hora de marcar, mas é um time bem conectado com a maneira como a gente treina. Eu acho que defensivamente é um time mais ajustado, melhorou muito principalmente na fase defensiva E agora nós temos mais uma semana pra trabalhar e um jogo que é bem complicado, contra o Atlético-MG, se não for paralisado o campeonato”, concluiu.

Na agenda, o próximo compromisso do Bahia está marcado para domingo, 19, contra o Atlético-MG. O duelo está marcado para as 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida, no entanto, pode ser adiada, caso a CBF paralise a competição por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul.

