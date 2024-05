Marcos Felipe faz defesa no final e celebra Bahia "na parte de cima" | A TARDE

O Bahia venceu o Red Bull Bragantino na noite deste domingo, 12, e emendou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Em jogo da 6ª rodada, realizado na Arena Fonte Nova, Thaciano marcou o único gol e parabenizou todas as mães do Brasil.

Em entrevista após a partida, o goleiro Marcos Felipe celebrou o momento vivido pelo clube no Brasileirão e explicou a defesa importante que fez nos minutos finais da partida, garantindo três pontos para o Bahia.

“Acabei não vendo a saída dela, só deu tempo de reagir rápido e fico feliz de ter ajudado. Graças a Deus, mais um triunfo em casa. Seguimos na briga na parte de cima da tabela. Dar os parabéns para todos, agora é descansar e ver o que acontece daqui pra frente. Colocar as coisas no lugar para pensar na próxima partida também”, disse o goleiro ao Premiere.

Leia mais: Aniversariante, Thaciano dedica gol para avó: "Muito importante"

O jogador ainda lembrou da tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul e demonstrou solidariedade. Apesar de não se posicionar à favor da paralisação do Campeonato Brasileiro, Marcos Felipe pediu que a decisão fosse tomada em conjunto, pensando também nas vítimas.

“Tem a situação lá do Rio Grande do Sul. Nós temos solidariedade com eles, a gente tem que repensar e tudo mais. Tem que saber o que vai ser melhor para todo mundo. Nós sabemos a dificuldade do povo de lá do Sul, mas tem que ser algo feito em conjunto, bem pensado. Nós sabemos do extenso calendário que temos no Brasil. Que nós possamos tomar a melhor decisão, pensando no esporte, mas também pensando nos seres humanos”, complementou o goleiro.

Na agenda, o próximo compromisso do Bahia está marcado para domingo, 19, contra o Atlético-MG. O duelo está marcado para as 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida, no entanto, pode ser adiada, caso a CBF paralise a competição por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul.

