Bahia vence Red Bull Bragantino e segue na cola do líder CAP | A TARDE

O Bahia já entrou em campo na noite deste domingo, 12, sabendo que o Athletico-PR havia vencido, então a liderança ficou mais distante, mas isso não diminuiu o ímpeto do Tricolor na Arena Fonte Nova. Em jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão, o Esquadrão de Aço venceu o Red Bull Bragantino com gol de Thaciano e segue na cola do líder.

Foi o terceiro triunfo seguido do time comandado por Rogério Ceni, que chegou a 13 pontos e permanece na vice-liderança. São quatro vitórias, um empate e uma derrota em seis jogos. O Athletico-PR, também com 13 pontos, segue líder por conta do saldo de gols.

Na agenda, o próximo compromisso do Bahia está marcado para domingo, 19, contra o Atlético-MG. O duelo está marcado para as 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida, no entanto, pode ser adiada, caso a CBF paralise a competição por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul.

O jogo

Na Arena Fonte Nova, com apoio do torcedor tricolor, o Bahia começou a partida dominando as ações. A primeira chegada foi logo aos 2 minutos, após cobrança de escanteio curto. Caio Alexandre recebeu próximo à quina da grande área e cruzou para Kanu, na grande área, cabecear no canto, mas sem muita força.

O Red Bull Bragantino respondeu aos 9, em finalização da entrada da área de Lucas Evangelista, que passou por cima do gol defendido por Marcos Felipe. Na sequência, o Bahia chegou a marcar com Thaciano, após cruzamento espetacular de Everton Ribeiro. No entanto, após análise do VAR, o gol foi anulado, pois Thaciano estava em posição irregular.

Aos 22, o Bahia voltou a ameaçar os visitantes. Luciano Juba encontrou bom passe para Cauly que, na entrada da área, sem muito espaço, finalizou para defesa tranquila de Cleiton. Quatro minutos depois, Helinho viu Marcos Felipe adiantado e tentou surpreender o goleiro tricolor, mas a finalização foi para fora, sem levar muito perigo.

O Bahia era melhor na partida, apesar de terminar o primeiro tempo com menos posse de bola que o Red Bull Bragantino. Eficaz, o Tricolor tirou o zero do placar aos 36, após boa troca de passes de Éverton Ribeiro e Cauly, que cruzou rasteiro para Thaciano. O aniversariante da noite dominou girando o corpo para cima do zagueiro e finalizou de pé esquerdo, no canto direito de Cleiton, que não conseguiu fazer a defesa. Artilheiro do Bahia no ano, com nove gols, ele dedicou o desta noite para a sua avó.

Everton Ribeiro deu linda assistência para Thaciano, mas o gol foi anulado | Foto: Tiago Caldas | EC Bahia

Segundo tempo

Após o intervalo, o Bahia diminuiu o ritmo e viu o Red Bull Bragantino voltar melhor para a etapa final. Logo aos 2 minutos, Mosquera recebeu no lado esquerdo do ataque, levou para o meio e finalizou, mas Marcos Felipe fez boa defesa. A resposta do Tricolor veio aos 8, com Jean Lucas, que recebeu passe de Cauly e balançou a rede, mas novamente após análise do VAR, o gol foi anulado por posição irregular.

Apesar de estar melhor na partida, o Red Bull tinha dificuldades para levar perigo ao gol do Bahia. A dupla de zaga formada por Gabriel Xavier e Kanu estava segura e teve mais um bom desempenho. Aos 35 Pedro Henrique até marcou, mas também estava em posição irregular e o gol não foi validado pela arbitragem.

No fim, o Red Bull Bragantino ensaiou uma pressão. Após falta cobrada na área, Nathan ficou com a sobra e soltou a bomba de pé direito, mas Marcos Felipe voou, de mão trocada, para espalmar para escanteio e garantir três pontos para o Bahia.

Publicações relacionadas