Aniversariante, Thaciano dedica gol para avó: "Muito importante" | A TARDE

O Bahia venceu o Red Bull Bragantino na noite deste domingo, 12, e segue na cola do Athletico-PR, líder do Brasileirão. No dia em que completou 28 anos, Thaciano marcou o único gol do jogo da 6ª rodada e aproveitou para parabenizar todas as mamães pelo dia delas.

Leia mais: Marcos Felipe faz defesa no final e celebra Bahia "na parte de cima"

Em entrevista após o primeiro tempo, Thaciano também dedicou o gol a sua avó, Lucinete, que foi importante demais em sua vida. “Primeiramente, parabéns a todas as mães do Brasil, especialmente as do Bahia. A minha esposa Elaine, a minha mãe Maria do Socorro e a minha vó Lucinete, que está no céu. Dedico esse gol para ela, porque ela foi muito importante na minha vida”, disse o jogador ao Premiere.

Na agenda, o próximo compromisso do Bahia está marcado para domingo, 19, contra o Atlético-MG. O duelo está marcado para as 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida, no entanto, pode ser adiada, caso a CBF paralise a competição por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul.

Publicações relacionadas