Arena Fonte Nova realiza cadastro para o projeto 'Vizinhos da Arena'

Projeto social na Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação

O projeto ‘Vizinhos da Arena’ vai realizar uma nova etapa de cadastramento nesta sexta-feira, 19, das 10h às 16h, e sábado, 20, das 9h às 13h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. A ação, que acontece pela segunda vez em 2024, visa a promoção do desenvolvimento socioeconômico e bem-estar dos moradores da comunidade do entorno do estádio.

Serão atendidos moradores dos bairros do Dique do Tororó, Engenho Velho de Brotas, Nazaré e Tororó. Para se cadastrar, os interessados deverão comparecer à Arena e apresentar o comprovante de residência dos últimos três meses e documento original de identificação com foto de todos os moradores do imóvel.

Por meio do cadastramento no projeto ‘Vizinhos da Arena’, os moradores têm acesso a diversas ações, como o Centro de Treinamento de Campeões. Este é uma parceria entre a Casa de Apostas Arena Fonte Nova e o Instituto Terra Firme para iniciação esportiva, voltado especialmente para crianças, adolescentes e mulheres residentes do entorno. No local, são oferecidas aulas gratuitas de jiu-jitsu, capoeira e boxe.

O projeto ‘Vizinhos da Arena’ já realizou diversas iniciativas, incluindo a arrecadação de alimentos para doações, feiras de serviço com atendimento nas áreas de saúde, social e jurídico, além de outras ações em atividade, como sorteio de ingressos para jogos e visita guiada na Arena com estudantes de escolas públicas da região.

Thaise Muniz, gestora de Comunicação e Responsabilidade Social da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, destacou a importância do projeto. “Através do Vizinhos da Arena, conseguimos desenvolver ações sociais que impulsionam o desenvolvimento socioeconômico, bem-estar e saúde dos moradores que fazem parte da nossa comunidade. O acesso aos benefícios começa, justamente, por meio desse cadastramento”, afirmou.

Serviço:

- Data e horário: Sexta-feira, 19, das 10h às 16h, e sábado, 20, das 9h às 13h

- Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador

- Documentos necessários: Comprovante de residência dos últimos três meses e documento original de identificação com foto de todos os moradores do imóvel