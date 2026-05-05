Arena gratuita da Copa do Mundo em Salvador recebe R$ 14,7 mi do MinC

O Ministério da Cultura (MinC) autorizou a transferência de R$ 14.742.490 (R$ 14,7 milhões) para a elaboração de uma arena oficial em Salvador para transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo deste ano, criando um ponto de encontro grautito para a torcida. O repasse foi autorizado nesta terça-feira (5), por meio da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, e foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Conforme a publicação, a quantia será destinada à empresa Califórnia Filmes, que administra o projeto “Arena Nº1”. Além das transmissões, a proposta do ponto de encontro em Salvador conta com shows de grandes artistas, como Bell Marques, oficinas e uma feira gastronômica.

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Conforme noticiado pelo A Tarde, o local escolhido para receber a Arena na Bahia foi a Praça Maria Felipa, na Cidade Baixa. Outras capitais também irão receber o projeto, como: Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS) e Recife (PE). A expectativa é que as cinco cidades reúnam mais de 600 mil pessoas ao longo do torneio em eventos com transmissão ao vivo das partidas do Brasil.

“Arena Nº1 é um projeto cultural que prevê grandes shows musicais e a exibição pública dos jogos da Copa do Mundo FIFA em arenas temporárias instaladas simultaneamente em cinco capitais brasileiras.(...) A programação inclui uma exposição de artes visuais sobre a participação brasileira desde 1930. O projeto também contempla oficinas sustentáveis e feira gastronômica. A proposta promove a integração entre diferentes linguagens artísticas e amplia o acesso democrático à cultura”, diz o projeto enviado ao MinC.

A IDEIA

Na prática, a proposta é criar grandes watch parties, com telões, atrações culturais e ativações de marcas. A expectativa é que Salvador receba uma das maiores estruturas do projeto, aproveitando a tradição da cidade em grandes eventos populares e celebrações esportivas.

De acordo com Bruno Duarte, CEO da Agência Califórnia, responsável pela operação nacional, a proposta é transformar os espaços em grandes celebrações da cultura brasileira.

"Estamos falando de um dos maiores projetos da Copa do Mundo no Brasil, pensado para ir além do jogo e se tornar uma grande plataforma cultural", disse.

ARTISTAS CONFIRMADOS

Até o momento, há 18 artistas de peso confirmados para comandar as festas pelas cinco capitais brasileiras selecionadas para receberem a Arena Nº1. Dentre os baianos, há Bell Marques, Xanddy Harmonia, Olodum, Banda Eva, Filhos de Jorge e Parangolé.

Contudo, ainda não há confirmação dos locais específicos que cada artista irá tocar, mas já foi informado que Bell Marques é uma das atrações de Salvador.

A Agência Califórnia informou que irá divulgar a line-up de cada capital ao decorrer desta semana nas redes sociais.

Confira os artistas confirmados até o momento: