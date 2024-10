Argentina e França avançam às semifinais da Copa do Mundo de Futsal

Argentina goleou o Cazaquistão por 6 a 1 a avançou às semifinais da Copa do Mundo de Futsal - Foto: Divulgação | Fifa

Nesta segunda-feira, 30, a Argentina e França garantiram suas vagas nas semifinais da Copa do Mundo de Futsal. Os argentinos não tiveram dificuldades e golearam o Cazaquistão por 6 a 1, enquanto os franceses eliminaram o Paraguai, uma das grandes surpresas do torneio, vencendo por 2 a 1.

Leia mais:

No confronto realizado na Arena Humo, em Tashkent, a seleção argentina demonstrou sua força ofensiva desde o início. Os gols da vitória foram marcados por Rosa, Claudino, Arrieta (duas vezes), Corso e Bolo Alemany. O Cazaquistão ainda conseguiu minimizar a derrota com um gol de honra de Tursagulov.

Por outro lado, a partida entre França e Paraguai foi bastante disputada. No Complexo Esportivo Universal de Bucara, os franceses abriram o placar com Guirio e ampliaram com Mohammed. O Paraguai, que surpreendeu ao chegar tão longe no torneio, ainda conseguiu descontar com um gol de Martinez.

As semifinais estão marcadas para esta semana. A Argentina enfrentará a França na quinta-feira, 3, às 12h, enquanto o Brasil se prepara para enfrentar a Ucrânia na quarta-feira (2), no mesmo horário. Os jogos serão realizados na Arena Humo, em Tashkent, no Uzbequistão.