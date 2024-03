Arthur Elias convoca seleção feminina com retorno de Marta e Cristiane | A TARDE

O técnico Arthur Elias convocou, nesta sexta-feira, 15, a seleção brasileira feminina para a disputa da SheBelieves Cup, nos Estados Unidos (EUA). Entre as atletas selecionadas, retornam as veteranas Marta e Cristiane.



O Brasil vai enfrentar o Canadá em uma das semifinais, no dia 6 de abril, em Atlanta. O segundo jogo será a outra seminal, três dias depois, em Columbus, contra Japão ou EUA.

"Viemos recentemente de uma competição que foi muito importante para a seleção brasileira, a Copa Ouro, com um formato muito parecido com os jogos Olímpicos. Tenho certeza de que a seleção saiu muito mais forte dessa competição. O resultado não veio com o título, mas foi mais uma fase que nos deixou a convicção de que o caminho traçado está sendo bem feito e executado pelas jogadoras", afirmou o treinador.

Na renovada convocação, Arthur Elias manteve apenas nove jogadoras do grupo que foi vice-campeão da Copa Ouro da Concacaf. O Brasil venceu cinco partidas até chegar na derrota pelos EUA por 1 a 0, no último domingo.

📋 Convocação da #SeleçãoFeminina para a disputa da SheBelieves Cup.



Confira a lista completa das atletas selecionadas pelo técnico Arthur Elias. Vamos com tudo! 💪🇧🇷 pic.twitter.com/uy8qvj7rJl — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 15, 2024

A lista de selecionadas conta também com as principais novidades: a goleira Thainá, do América-MG, e da meia Laís Estevam, do Palmeiras. Além disso, a seleção conta com o retorno da goleira Lorena, do Grêmio, que era titular até sofrer uma grave lesão de ligamento.

A SheBelieves Cup será a penúltima oportunidade para o treinador observar jogadoras antes dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A Data Fifa seguinte será no fim de maio, e em julho haverá outra oportunidade de amistosos, entre os dias 8 e 16, mas já com a equipe definitiva que irá disputar as Olimpíadas, entre 25 de julho e 10 de agosto.