Arthur Elias é o novo técnico da seleção brasileira feminina

Arthur Elias, técnico do time feminino do Corinthians, foi anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira, 1º, como substituto da sueca Pia Sundhage no comando da seleção brasileira feminina.

"O treinador da seleção brasileira feminina é Arthur Elias", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, em entrevista coletiva na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Elias vai dirigir a seleção nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e na Copa do Mundo de 2027.

Ele venceu a concorrência de outras duas treinadoras brasileiras entrevistadas por Rodrigues: Rosana Augusto, do RB Bragantino, e Emily Lima, técnica da seleção feminina do Peru.

"É um sonho que se tornou realidade. Tenho 20 anos como técnico de futebol, 90% deles dedicados ao futebol feminino no Brasil", afirmou o treinador ao ser apresentado.

Elias terá o desafio de renovar a seleção, que perdeu terreno frente às potências mundiais depois de ter sido vice-campeã do mundo em 2007 e de conquistar as medalhas de prata dos Jogos de 2004 e 2008.

O maior fracasso veio na Copa do Mundo este ano, sob o comando de Sundhage, com a eliminação na fase de grupos, algo que não acontecia desde 1995.

Embora domine o futebol feminino na América do Sul (venceu as últimas quatro edições da Copa América), o Brasil vem tendo dificuldades para encontrar substitutas para a lendária atacante marta e para a meio-campista Formiga, que se aposentou da seleção em 2021.

Além do anúncio, a tarde também foi marcada pela primeira convocação de Arthur ao comando da seleção brasileira feminina, com direito a surpresa na lista. A primeira Data FIFA após a Copa do Mundo será em setembro e contará com a volta da atacante Cristiane de 38 anos, que não vestia as cores do Brasil desde antes das olimpíadas de Tóquio, em 2021.

CONFIRA AS JOGADORAS:

GOLEIRAS

Leticia (Corinthians)

Luciana (Ferroviária)

Camila (Santos)

Kemelli (Corinthians)

ZAGUEIRAS

Rafaelle (Orlando Pride)

Tainara (Bayern de Munique)

Kathellen (Real Madrid)

Antonia (Levante)

LATERAIS

Tamires (Corinthians

Yasmim (Corinthians)

Katiuscia (Corinthians)

Bruninha (Gotham FC)

MEIAS

Ary Borges (Racing Louisville)

Luana (Corinthians)

Duda Sampaio (Corinthians)

Angelina (OL Reign)

Ana Vitória (PSG)

Brena (Santos)

ATACANTES

Kerolin (NC Courage)

Debinha (KC Current)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Geyse (Manchester United)

Nycole (Benfica)

Gabi Portilho (Corinthians)

Jheniffer (Corinthians)

Eudimila (Ferroviária)

Amanda (Palmeiras)

Adriana (Orlando Pride)

Marta (Orlando Pride)

Cristiane (Santos)