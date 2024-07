Assessor empurrado por Felipe Melo tem punição mais pesada que jogador

Álvaro de Castro, assessor do Atlético Goianiense - Foto: Divulgação

O assessor de imprensa do Atlético-GO, Álvaro de Castro, que foi empurrado por Felipe Melo, do Fluminense, no final do jogo da nona rodada do Campeonato Brasileiro, disputado no dia 15 de junho, no Maracanã, foi suspenso por 15 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Álvaro foi julgado nesta quarta-feira, 3, pela 3ª comissão disciplinar e recebeu punição por "invasão de campo". Felipe Melo, por sua vez, foi suspenso por uma partida.

O incidente gerou grande repercussão e revolta no Atlético-GO. Felipe Melo empurrou Álvaro de Castro, que passou em frente ao banco de reservas do Fluminense logo após o segundo gol do Dragão, marcado por Mateo Zuleta nos acréscimos do segundo tempo. O jogo foi encerrado em seguida.

Felipe Melo, do Fluminense, empurrando um assessor do Atlético-GO por trás após levar a virada | Foto: Foto: Reprodução

Álvaro de Castro relatou ameaças e agressões de funcionários do Fluminense dentro do Maracanã após o jogo, mas o Fluminense nega as acusações.



O assessor de imprensa do Atlético-GO também afirmou que Felipe Melo era um ser "desprezível" e registrou um boletim de ocorrência contra o jogador tricolor. O Atlético-GO emitiu uma nota classificando Felipe Melo como "covarde, desumano e antidesportista".