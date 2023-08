Atacante colombiana Linda Caicedo sente dores no peito em treino

Durante o treino da Seleção colombiana nesta quinta-feira, 27, a atacante colombiana, Linda Caicedo, passou por um momento de apreensão. Enquanto corria no gramado, ela começou a sentir dores no peito, o que exigiu intervenção imediata dos médicos da delegação, que prontamente prestaram os primeiros socorros.

Segundo informações da imprensa colombiana, felizmente, Linda encontra-se bem e conseguiu retomar suas atividades normalmente após receber o devido atendimento.

Conforme relatado pela mídia colombiana, Caicedo não chegou a perder os sentidos. Diante das dores no peito, a atacante optou por interromper sua atividade e sentar-se para receber atendimento adequado.

Caicedo brilha na Copa do Mundo Feminina como uma das jovens estrelas do torneio. Aos 18 anos de idade, ela já defende as cores do Real Madrid. Em sua estreia na competição representando a Colômbia, Caicedo não decepcionou e marcou um dos gols na vitória por 2 a 0 contra a Coreia do Sul. Essa conquista a tornou a segunda jogadora mais jovem da América do Sul a balançar as redes em Copas, ficando somente atrás da lendária Marta.