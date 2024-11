Atacante do Corinthians provoca acidente, foge e é presa em São Paulo

Jaqueline Ribeiro foi submetida ao teste do bafômetro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A jogadora Jaqueline Ribeiro, do time feminino do Corinthians, provocou um acidente com uma vítima na manhã deste sábado, 16, na Zona Leste de São Paulo. A atleta fugiu do local após o incidente, segundo informou a Polícia Civil.

Apesar da fuga, a força de segurança conseguiu capturar a mulher, de 24 anos, a cerca de 300 metros de onde aconteceu a ocorrência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), ela teria batido na traseira de um carro, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo e atropelasse uma pedestre.

A vítima, de 40 anos, teve o pé quebrado e foi socorrida para um hospital próximo. O estado de saúde dela não foi informado.

A jogadora e o motorista envolvido no acidente foram encaminhados pela Polícia Militar (PM) para a delegacia, onde o caso foi registrado como "lesão corporal culposa na direção do veículo e fuga do local do acidente".

Jaqueline foi submetida ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. Ela, assim como o motorista do outro carro, foi liberada.