De saída do Flamengo, Gabigol deve se tornar o jogador mais bem pago do Brasil

Gabigol em campo pelo Flamengo - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Acertado com o Cruzeiro para 2025, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, deve ser o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Especulado como possível reforço do Bahia, o atleta de 28 anos receberá um salário de quase R$ 3 milhões na próxima temporada. A informação foi divulgada pelo ge.

Gabigol não chegou a um acordo para renovação de contrato com o Flamengo, onde ganhava cerca de R$ 1,45 milhão. No Cruzeiro, o atacante receberá, dentro do valor de R$ 3 milhões, ganhos que vão além do salário em carteira.

Além de direitos de imagem, ele também receberá, mensalmente, luvas que correspondem à aquisição dos direitos econômicos, que passariam a ser de posse do jogador em função de ficar livre após o fim do contrato com o Flamengo.

Com esses valores, Gabigol pode superar Memphis Depay, do Corinthians, como o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Os vínculos de ambos os jogadores contam com bônus esportivos e metas que podem alterar os ganhos.

A contratação de Gabriel Barbosa era pretendida pelo Cruzeiro desde o meio do ano, quando se desenhou o cenário de não renovação com o Flamengo. Mas, com o fim do contrato se aproximando, o clube decidiu aguardar e negociar com o jogador para 2025, chegando a um acordo de palavra nas últimas semanas.