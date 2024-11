Ednaldo Rodrigues anuncia datas do Brasileirão 2025; saiba quando começa

Ednaldo Rodrigues com a taça da Copa do Brasil - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O Brasileirão 2025 já tem data para começar. A competição está prevista para iniciar no dia 29 de março com previsão de encerramento para 21 de dezembro. As datas já contemplam a paralisação para a disputa do Mundial de Clubes, que será realizado entre junho e julho, nos Estados Unidos, e contará com quatro clubes brasileiros.

Durante a final da Copa do Brasil, Ednaldo explicou que o calendário será apertado, com os estaduais começando em meados de janeiro e indo até o final de março do próximo ano. "A CBF vai fazer um calendário avançado. Ainda não é o ideal, mas é um passo grande dado. Ouvindo Federações e clubes", disse o presidente.

Minimizando as críticas sobre a falta de tempo para pré-temporada e férias, o presidente da CBF disse: "Não se faz omelete sem quebrar os ovos. Cada um tem que dar sua parte". Ele garantiu que a fórmula encontrada não afetará as férias dos atletas, que, segundo ele, serão divididas em dois períodos conforme permitido por lei.