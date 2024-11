Atlético-MG x Flamengo: fotógrafo é atingido por bomba durante o jogo

Fotógrafo atingido é Nuremberg José Maria, de 67 anos - Foto: Reprodução/TV Globo

Uma das bombas arremessadas ao gramado da Arena MRV, durante a final da Copa do Brasil entre Atlético-MG x Flamengo, atingiu um fotógrafo que trabalhava atrás de um dos gols. Ele foi atingido no pé e levado a um hospital em Belo Horizonte.

O fotógrafo atingido é Nuremberg José Maria, de 67 anos. Ele teve que ser socorrido e levado para o hospital, onde precisou passar por cirurgia. Segundo informações do Ge, o homem quebrou três dedos, rompimento de tendões e sofreu cortes no pé.

Em nota oficial, a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais (ARFOC-MG) repudiou os atos violentos na Arena MRV.

Já o Atlético, afirmou em nota que "vai colaborar com as autoridades para identificar os infratores e tomará medidas enérgicas para que os fatos não se repitam no futuro".