Atacante do Vitória volta a provocar Bahia após título | A TARDE

Uma das peças do banco mais utilizadas por Léo Condé, o atacante Zé Hugo voltou a provocar o Bahia na noite deste domingo, 7, após a conquista do 30º Campeonato Baiano pelo Vitória.

Em entrevista para a TVE, Zé Hugo afirmou que o grupo sabia que iria ser campeão, já que jogaria o primeiro jogo em casa e o segundo em "campo neutro".

"A gente sabia que a gente iria ser campeão, primeiro jogo em casa, segundo jogo no campo neutro. A gente sabia que ia ser campeão", disse Zé Hugo.

O atleta entrou aos 28 minutos do segundo tempo e ajudou o Rubro-Negro a sustentar o empate no placar de 1 a 1, que deu o título ao Vitória pela vantagem conquistada no jogo da ida, vencido por 3 a 2, no Barradão.

"É para coroar esse grupo, um grupo de vencedores. A gente sempre luta para ganhar, a gente sempre entra nos campeonatos para ser campeão, para vencer. É muito importante começar o ano com o pé direito, com título", comemorou.