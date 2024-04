"Hoje tá todo mundo triste", afirma Cauly após perder o Baianão 2024 | A TARDE

O Esporte Clube Bahia perdeu o título do Campeonato Baiano de 2024 para o maior rival, Vitória, que não conquistava o título há sete anos, em plena Arena Fonte Nova lotada, com mais de 45 mil torcedores tricolores, que deixaram o estádio insatisfeitos com o resultado final do Baianão.

Após perder o primeiro jogo das finais do Campeonato Baiano de 2024 por 3 a 2, no último domingo, 31, o Esquadrão não conseguiu sair do empate por 1 a 1 contra o maior rival na tarde deste domingo, 7, e ficou com o vice-campeonato do Baianão. Depois do apito final, o meio-campista Cauly concedeu entrevista à TVE e lamentou o resultado: "O primeiro jogo tirou nossa vantagem de jogar aqui com a nossa torcida, e hoje no jogo, com um a menos, ficou um pouco mais complicado para pressionar. Hoje tá todo mundo triste, mas estamos de parabéns pela campanha".

Ainda durante a entrevista, Cauly frisou que tanto a equipe, quanto os torcedores, vão precisar erguer a cabeça, já que o Bahia ainda está vivo em outras competições: "Ainda estamos vivos na copa do nordeste e semana que vem tem o brasileiro, então vamos ter que nos apegar as coisas boas".