Atacante e meia desfalcam o Vitória contra o Vasco; saiba quem | A TARDE

Para o duelo contra o Vasco, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória terá os desfalques do atacante Osvaldo e do meia Daniel Jr. O Leão ainda corre atrás da primeira vitória na competição e encara o Gigante da Colina neste domingo, 12, às 18h30, no estádio do São Januário.

De acordo com o jornalista Marcos Guedes, a ausência do camisa 11 foi forçada, tendo em vista que sofreu um trauma cervical durante o treino e, após ser levado ao hospital, foi vetado de ir para o jogo. Por outro lado, o desfalque do meia é por opção técnica do treinador Léo Condé.

Além deles, o professor rubro-negro também não poderá contar com o zagueiro Wagner Leonardo, que foi expulso no confronto contra o São Paulo, pela 5ª rodada, e não pode ser relacionado. Entretanto, como substituto, Condé já definiu Reynaldo, que também atua pelo lado esquerdo.

Para reforçar as ausências, o Vitória pode relacionar o volante Rodrigo Andrade e o zagueiro Camutanga, que estavam no departamento médico do clube.

