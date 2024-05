Athletico aceita paralisação do Brasileirão por "igualdade" | A TARDE

Após a vitória por 2 a 0 diante do Palmeiras que rendeu a liderança do Brasileirão, o técnico Cuca e o diretor de futebol do Athletico, André Mazucco, confirmaram o posicionamento a favor da paralisação da competição, devido a situação das enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já havia enviado um ofício aos clubes perguntando se eles são favoráveis ou não à paralisação das respectivas competições.



De início, o Furacão foi contra e, inclusive, chegou a oferecer as estruturas do Athletico para os clubes gaúchos. Porém, diante da manifestação dos clubes que não querem deixar o estado na atual situação, o Athletico voltou atrás.

"Nossa posição é de apoio total e restrito aos clubes gaúchos. A decisão que for melhor para esses clubes, em meio à tragédia, é o que vamos seguir - declarou André Mazucco, diretor de futebol do Athletico [...] Eu sempre tento me colocar no lugar das pessoas. Penso se eu tivesse algum familiar lá, como estaria minha cabeça. Temos que pensar nisso", disse Cuca.

A CBF adiou os jogos de Grêmio Internacional, Juventude e clubes gaúchos envolvidos nas Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro até 27 de maio. Além de ações solidárias voltadas para a ajuda ao RS.

"Os times que estão acumulando jogos para frente, o que vai acontecer com eles? Eles vão chegar e jogar sem treino? Vai estourar jogador. Essa sequência maluca que estão propondo, não permite isonomia, igualdade no campeonato. Na minha opinião, temos que ser justos, temos que parar", completou o técnico do Furação.

