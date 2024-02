Atletas baianos participam de campanha solidária no Carnaval | A TARDE

A iniciativa "Esporte Solidário: Doando Vida no Carnaval", que está sendo realizada nesta quarta-feira, 31, no estacionamento do Estádio de Pituaçu, conta com a presença de diversas figuras do esporte baiano, dentre eles, a dupla Juliana Duque e Rafael Martins, que além de estarem juntos na Vela, também são parceiros no amor.

Medalhistas de bronze na classe snipe, nos jogos Pan-Americanos de 2023, e possíveis representantes baianos na Olimpíada de 2024, o casal concedeu entrevista exclusiva ao Portal A Tarde e falaram sobre o que motivou eles a compareceram ao evento:

“A doação de sangue é um ato de solidariedade, e o que me motiva a estar aqui é poder ajudar a salvar outras vidas”, afirmou Juliana.

Já Rafael Martins destacou que nem só de festa se vive: “A maioria das pessoas estão se divertindo no Carnaval, mas ainda assim tem pessoas precisando da nossa ajuda, então nós estamos aqui para contribuir com isso”.

O casal frisou a importância deste primeiro semestre de 2024, onde eles vão passar grande parte na Europa, visando garantir a classificação para a Olimpíada de Paris, que será disputada durante o período de 24 de julho até o dia 11 de agosto.

“A gente vem treinando bastante nesses últimos quatro anos e a expectativa não tem como ser diferente: vamos dar o nosso máximo para conseguir a vaga em Paris”, finalizou Juliana.