Atletas influenciadores participam de bate-papo gratuito em Salvador

A busca por um estilo de vida saudável e o desejo de aprimorar a performance esportiva estão cada vez mais em destaque. Diante desse cenário, será realizado nesta quinta-feira, 17, a partir das 19h, no Vitória Boulevard, um bate-papo enriquecedor com atletas influenciadores sobre saúde e performance no esporte.

Promovido pela loja Oliverde, o evento é gratuito e tem como objetivo reunir conhecimento, experiência e motivação por meio de três grandes influenciadores baianos que se destacam não apenas por suas conquistas esportivas, mas também por seu comprometimento com um estilo de vida saudável.

Convidados

Fernanda Arantes - Nutricionista e Empresária

Jonathan Merlo - Educador Físico, Nutricionista e Mentor em Saúde

Clara Carvalho - Médica Emergencista e Especialista em Medicina de Estilo de Vida

Os interessados em participar desse enriquecedor bate-papo podem garantir seus ingressos gratuitos pela internet.

Sobre o Shopping

