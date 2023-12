Atlético-MG reduz dívidas bancárias com aporte da SAF; confira | A TARDE

O Atlético-MG avançou no caminho para a estabilidade financeira ao utilizar mais da metade do aporte inicial da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) para quitar dívidas com instituições bancárias.

O CEO Bruno Muzzi revelou em coletiva à imprensa nesta terça-feira que o clube conseguiu liquidar um montante de R$ 300 milhões em débitos dessa natureza desde outubro deste ano. Esse movimento estratégico sinaliza um passo importante na gestão financeira do clube, buscando maior solidez e sustentabilidade no cenário esportivo.

“Chegou no nosso limite do que podíamos quitar. Pagamos 300, ainda tem cerca de 400 (milhões de reais) a pagar”, afirmou.

A venda das ações pela SAF resultou em um valor que representa mais da metade do montante investido no mês de outubro. Inicialmente, a Galo Holding aportou R$ 506 milhões.

Apesar disso, ainda há pendências de cerca de R$ 400 milhões em dívidas com bancos, totalizando aproximadamente R$ 700 milhões. Desde a confirmação da venda das ações, o pagamento das dívidas bancárias tem sido a prioridade do Atlético.

Os juros desses empréstimos foram apontados como fatores decisivos para o crescimento do endividamento recente. O clube estima que o pagamento de R$ 300 milhões feito nos últimos meses resultou numa economia de R$ 54 milhões, referentes aos juros que seriam pagos até 2024.

Além dos R$ 400 milhões em dívidas com os bancos, o Atlético também possui débitos ligados ao Profut (cerca de R$ 300 milhões) e a processos trabalhistas (aproximadamente R$ 200 milhões).

Diante desse cenário, o Atlético planeja reestruturar sua dívida para reduzir os juros e ampliar o prazo de pagamento. A gestão da SAF e da associação irá atualizar nos próximos meses o cálculo detalhado das dívidas do clube.