Atlético perde para o América, mas fatura hexa mineiro

Galo se sagra hexacampeão mineiro pela segunda vez - Foto: Divulgação | Clube Atlético Mineiro

O Atlético Mineiro se sagrou hexacampeão estadual pela segunda vez na história, neste sábado, 15, mesmo perdendo por 1 a 0 para o América, no segundo jogo da final do Campeonato Mineiro.

O gol do 'Coelho' foi marcado por Jonathas, aos 31 minutos do segundo tempo. Na ida, o Galo venceu por 4 a 0, fechando o agregado por 4 a 1. Esse é o título estadual de número 50 do clube.

A primeira vez que o Atlético venceu seis campeonatos mineiros de forma consecutiva foi entre 1978 e 1983. O América, vice estadual, chegou a conquistar dez títulos seguidos, maior marca de uma equipe na competição.