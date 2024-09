Atletismo faz bonito e Brasil soma mais duas medalhas Paralímpicas

Verônica Hipólito comemorando - Foto: Douglas Magno/CPB

Com o desempenho para lá de positivo nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, o atletismo tem sido fundamental para o quadro de medalhas. Na tarde desta quarta-feira, 4, Verônica Hipólito, dos 100m livres, e Ariosvaldo Fernandes da Silva, 100m classe T53 (cadeirantes), conquistaram o bronze.

Oito anos depois, a paulista retornou a Paralimpíada com direito a pódio, ao completar o percuso com o tempo de 14.24m o melhor da temporada. Na mesma prova, a baiana Samira Brito foi desclassificada por queimar a largada.

O ouro ficou com a chinesa Yiting Shi, com o tempo de 13s39, e a neozelandesa Danielle Aitchison conquistou a prata, com o tempo de 13s43.

Ariosvaldo Fernandes comemorando | Foto: Douglas Magno/CPB

Na decisão da classe T53, o paraibano Ariosvaldo Fernandes, o Parré, conquistou sua primeira medalha em Jogos Paralímpicos ao completar a prova com o tempo de 15s08.



O saudita Abdulrahman Alqurashi levou o ouro com o tempo de 14s48, seguido pelo tailandês Pongsakorn Paeyo, que fez a marca de 14s66.