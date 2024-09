Brasileira fica com a prata na natação e Brasil soma 52° medalha

Patrícia Pereira durante final da natação - Foto: Ana Patrícia Almeida/CPB

Na busca pela terceira medalha nos Jogos Paralímpicos, a brasileira Patrícia Pereira fez o segundo melhor tempo na final dos 50m peito S3 (limitações físico-motoras), conquistando a medalha de prata. Pati completou a prova com o tempo de 58s31, atrás somente da italiana Monica Boggioni, com 53s25.

Pelo terceiro ano consecutivo, a mineira subirá ao pódio, desta com a medalha em uma prova individual pela primeira vez. Antes, havia sido prata nos 4x50m livre 20 pontos no Rio 2016 e bronze no mesmo revezamento em Tóquio 2020.

Outra brasileira envolvida na final, a fluminense Lídia Cruz nadou em 1min04s10 e terminou na sexta colocação.

Mais tarde, foi a vez de Mariana Gesteira conquistar uma medalha. Na final dos 100m livre S9 (limitações físico-motoras), a fluminense fez o tempo de 1min02s22 e ficou atrás da norte-americana Cristie Crossley (1min00s18) e da australiana Alexa Leary (59s53, novo recorde mundial).

Essa é a terceira medalha de Gesteira em Jogos. A primeira foi também um bronze na mesma prova em Tóquio 2020. Em Paris 2024, ela foi bronze nos 100m costas S9.