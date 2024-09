04/09/2024 às 13:52 - há XX semanas | Autor: Da Redação QUE HISTÓRIA É ESSA? De clube novo, Douglas Costa surpreende e abre conta no OnlyFans Atacante brasileiro surpreende com nova empreitada enquanto se integra ao time australiano

Brazil?s Douglas Costa speaks to the media in Sydney on September 2, 2024. Cristiano Ronaldo's former teammate, Brazil winger Douglas Costa, has signed a two-year deal to play in Australia with Sydney FC, the A-League side said on August 26. (Photo by DAVID GRAY / AFP) - Foto: DAVID GRAY / AFP

Douglas Costa, recém-chegado ao Sydney FC, surpreendeu ao anunciar a abertura de uma conta no OnlyFans, plataforma conhecida por seu conteúdo adulto, mas que recentemente tem buscado se diversificar e atrair estrelas do esporte. A confirmação veio em nota ao The Sydney Morning Herald, destacando a nova aposta do jogador na popular rede social. Nos últimos tempos, o OnlyFans tem se esforçado para competir com gigantes como YouTube e TikTok, ampliando sua base de criadores de conteúdo. Atletas australianos, como a jogadora de basquete Liz Cambage, o ex-saltador Matthew Mitcham e o tenista Nick Kyrgios, já aderiram à plataforma. Douglas Costa justificou sua decisão em um comunicado emitido pela Metro, uma empresa de relações públicas baseada em Los Angeles, onde o atleta atuou pelo LA Galaxy. "Decidi entrar no OnlyFans porque acredito na credibilidade da empresa e no potencial de alcance global. Juntos, essa parceria tem tudo para ser muito interessante e bem-sucedida. O segmento em que o OnlyFans busca ter atletas como embaixadores da marca impacta muito o mercado, e estou mais do que feliz em fazer parte disso, especialmente como um dos pioneiros no segmento de futebol", declarou o jogador. Leia mais;

>> Darius Slay critica jogo da NFL no Brasil: "Taxa de crimes é alta" O atacante de 33 anos prometeu disponibilizar "conteúdo exclusivo" para seus fãs na plataforma, embora ainda não tenha revelado detalhes sobre o tipo de material que será compartilhado. Até o momento, os atletas que aderiram ao OnlyFans não têm utilizado o espaço para divulgar imagens íntimas. Douglas Costa foi recepcionado com entusiasmo pelos torcedores do Sydney FC no Aeroporto Internacional de Sydney, onde chegou para assinar seu contrato. Vestindo boné e cachecol do novo clube, o jogador atendeu aos pedidos de fotos e autógrafos, mostrando-se à vontade em sua nova casa. Antes de sua chegada à Austrália, Douglas Costa teve uma passagem discreta pelo Fluminense, clube que defendeu desde janeiro deste ano. Em 22 partidas pelo Tricolor carioca, o atacante não marcou gols e registrou apenas uma assistência. Seu último jogo foi no dia 11 de julho, contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro, entrando em campo nos minutos finais. Apesar da temporada abaixo das expectativas, Douglas Costa participou da conquista da Recopa Sul-Americana de 2024. O contrato de produtividade com o Fluminense, que contou com uma redução salarial significativa para adequar-se à realidade financeira do clube, facilitou a rescisão com valores não expressivos. Agora, o jogador busca retomar seu bom futebol no Sydney FC, enquanto explora novas oportunidades fora dos gramados.

