Darius Slay critica jogo da NFL no Brasil: "Taxa de crimes é alta"

Às vésperas do histórico jogo da NFL no Brasil, mais um jogador do Philadelphia Eagles expressou insatisfação com a escolha da liga de realizar a partida no país. O cornerback Darius Slay manifestou preocupações com a segurança em São Paulo, destacando a alta taxa de crimes como motivo para não querer jogar no Brasil.

"Eu não quero ir para o Brasil. A taxa de crimes é alta. Eu me pergunto por que a NFL quer nos mandar para um lugar onde a taxa de crime é tão alta", afirmou Slay em seu próprio podcast.

Slay não é o primeiro atleta dos Eagles a questionar a decisão da NFL. Antes dele, o safety CJ Gardner-Johnson e o wide receiver AJ Brown já haviam expressado dúvidas sobre o jogo no Brasil.

No entanto, nem todos compartilham da mesma opinião dentro da equipe. O quarterback Jalen Hurts, em entrevista coletiva, mostrou-se entusiasmado com a oportunidade de jogar em solo brasileiro.

"É uma oportunidade única na minha vida. É algo para estar muito empolgado. O Brasil, pelo que ouvi, é um lugar incrível, lindo, com pessoas apaixonadas quando se fala sobre esportes", declarou Hurts.

O Philadelphia Eagles enfrentará o Green Bay Packers em São Paulo, na próxima sexta-feira, às 21h15 (horário de Brasília). A equipe tem viagem marcada para esta quarta-feira.

Após a repercussão de suas declarações, Darius Slay utilizou as redes sociais para se desculpar com os fãs brasileiros. "Quero me desculpar com qualquer um que eu ofendi, esta não era minha intenção. Estou ansioso por jogar no seu lindo país e ouvi que vocês são muito apaixonados como os nossos incríveis fãs dos Eagles. Só mais alguns dias, mal posso esperar!", escreveu Slay.