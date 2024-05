Atores de Hollywood adquirem porcentagem de time mexicano | A TARDE

É loucura imaginar que um clube do interior do País de Gales tenha alguma relação com um time da primeira divisão mexicana, certo? A situação fica ainda mais inusitada quando o elo de ligação entre as duas equipes é uma dupla de atores de Hollywood.

Nesta segunda-feira, 29, os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, donos do Wrexham, adquiriram uma participação minoritária do Necaxa, da Liga MX. A informação foi divulgada pelo site estadunidense Variety.

O sucesso da dupla de Hollywood no clube galês é conhecido dentro e fora de campo. O Wrexham saiu da quinta divisão inglesa e acabou de conquistar para EFL League One, a terceira divisão do país, que abrange times de todo o Reino Unido. Esse sucesso esportivo pode ser conferido na série “Welcome to Wrexham”, que tornou o clube e a cidade mundialmente conhecidos.

No Necaxa, Ryan Reynolds e Rob McElhenney se juntam a outros acionistas minoritários do clube, como a atriz Eva Longoria, o jogador de beisebol Justin Verlander, a modelo Kate Upton e o jogador de futebol americano Odell Beckham Jr. Quem também faz parte deste grupo é o ex-jogador de futebol Mesut Ozil, que nessa negociação, acabou adquirindo 5% das ações do Wrexham.

Até o momento, o papel da dupla no Necaxa não foi revelado, mas espera-se que eles tragam diversas marcas para a equipe, aumentando a visibilidade da marca para o mundo além do futebol, algo similar ao que eles fazem no Wrexham. Outra possibilidade é a produção de uma série sobre o Necaxa, porém, isso está sendo discutido junto aos parceiros de transmissão do time mexicano.