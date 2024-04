Auxiliar do Monterrey insulta Messi em áudio: "Anão estava possuído" | A TARDE

O auxiliar do técnico Fernando Ortíz, Nico Sánchez, da equipe do México teve o áudio vazado no qual insulta Messi e Tata Martino, treinador do Inter Miami, logo após sua classificação nas quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf.

A imprensa argentina divulgou o áudio, que tem quatro minutos. Nele, Nico chama ex-Barcelona de "anão" e se refere ao treinador como um "idiota". "O anão estava possuído, tinha cara de demônio. Ele colocou o punho no meu rosto e disse 'quem você pensa que é'", disse em trecho do registro.

O Inter Miami enfrenta o Monterrey, do México, em busca da classificação para a próxima fase. O clube mexicano venceu a partida de ida da competição por 2 a 1 de virada e, antes do duelo de volta.

Nico também afirma que foi recebido com hostilidade por Messi e Tata após a partida nos vestiários. O assistente-técnico afirma ter sido impedido de se aproximar do jogador, que não esteve em campo, por um segurança ao pedir uma foto.

Além disso, Sánchez diz que Messi questionou os árbitros da partida, que terminou com David Ruiz, do Inter Miami expulso. Após o jogador ser retirado da partida, o Monterrey fez os dois gols da vitória com superioridade numérica no confronto.

No áudio, Nico Sánchez também falou sobre Tata Martino, que, segundo ele, estava presente ao lado de Messi no vestiário no momento dos episódios narrados. O treinador também teria sido agressivo.

“Pobre idiota (Martino) que, disse, na minha frente. 'Vai chorar?' Que idiota. Eu não respondi. Todos esses vídeos provavelmente foram apagados porque eles ficariam com a imagem prejudicada. Se nós fizéssemos isso, nos mandariam para a merda”, disse.

No sábado, Nico publicou um vídeo na rede social X, antigo Twitter, confirmou o conteúdo do áudio, pediu desculpas apenas ao treinador Tata Martino.