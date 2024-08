Ba-Vi do Dia dos Pais: Rivais divulgam escalações para clássico

O clássico baiano encerra seu último capítulo em 2024 - Foto: Reprodução/Instagram (@ecvitoria)

Último do ano, o Ba-Vi do Dia dos Pais desse domingo, 11, na Arena Fonte Nova, às 16h, já conheceu as escalações de Bahia e Vitória. A partida, válida pela 22ª rodada do Brasileirão, coloca os rivais em lados opostos.

Enquanto o Esquadrão de Aço busca colar no G-6, o Leão da Barra quer se afastar mais ainda da zona da degola.

Para isso, o técnico Rogério Ceni manda a campo o seguinte time: Marcos Felipe; Santi Arias, Gabriel Xavier, Kanu, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Cauly, Thaciano e Everaldo.



Quanto ao Vitória, o treinador Thiago Carpini definiu os titulares com: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Luan, Ricardo Ryller; Filipe Machado; Janderson, Osvaldo e Alerrandro